FC Inter 1908
Nel mercato di gennaio non sono arrivati rinforzi per Chivu, nemmeno a destra dove, dopo l'infortunio di Dumfries, resta solo Luis Henrique
"La capacità di costruire alternative all’interno della rosa ha spinto la dirigenza a evitare investimenti poco futuribili nel mercato di gennaio. Una decisione che va ben oltre le richieste di informazioni appena abbozzate e spesso presentate dall’opinione pubblica come trattative in fase avanzata (Diaby, Jones): nulla di più lontano dalla realtà. Una realtà che ha invece concretizzato intuizioni futuribili alla Massolin, che potrebbero germogliare dalla prossima stagione", scrive Sportitalia.

"La sensazione che emerge dalla gestione dell’Inter è quella di un blocco monolitico tra società e allenatore, fondato sulla condivisione e privo di frizioni. Un equilibrio che va ben al di là del mercato definito come “bastardo” dal tecnico e che ha permesso di ridurre al minimo le possibili tensioni proprio nella fase più delicata della stagione. Sarà, come sempre, il campo a trasformare idee e intenzioni in risultati concreti. Ma l’universo nerazzurro ha già iniziato a crederci, ad assaporare un progetto solido e coerente, e non ha alcuna intenzione di vederlo scivolare via proprio in prossimità del traguardo", aggiunge Sportitalia.

