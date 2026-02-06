"La sensazione che emerge dalla gestione dell’Inter è quella di un blocco monolitico tra società e allenatore, fondato sulla condivisione e privo di frizioni. Un equilibrio che va ben al di là del mercato definito come “bastardo” dal tecnico e che ha permesso di ridurre al minimo le possibili tensioni proprio nella fase più delicata della stagione. Sarà, come sempre, il campo a trasformare idee e intenzioni in risultati concreti. Ma l’universo nerazzurro ha già iniziato a crederci, ad assaporare un progetto solido e coerente, e non ha alcuna intenzione di vederlo scivolare via proprio in prossimità del traguardo", aggiunge Sportitalia.