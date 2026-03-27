Il centrocampo dell'Inter subirà diverse modifiche in estate: in bilico il futuro di Calhanoglu e Frattesi, mentre Mkhitaryan dovrebbe lasciare a fine contratto. E il club nerazzurro è sulle tracce di Manu Koné della Roma e non solo secondo La Gazzetta dello Sport.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta: “Non solo Manu: all’Inter piace anche Ismael Koné! Il Sassuolo per darlo chiede…”
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Gazzetta: “Non solo Manu: all’Inter piace anche Ismael Koné! Il Sassuolo per darlo chiede…”
Il club nerazzurro è sulle tracce di Manu Koné della Roma e non solo secondo La Gazzetta dello Sport: piace anche quello del Sassuolo
"Ismael Koné un giocatore che può diventare un oggetto di trattative di mercato in estate, ci sono tanti club su di lui: anche l'Inter, che segue anche il Koné della Roma. Piace all'Inter, alla Juve, al Milan e anche alla Roma. Io so che il Sassuolo per darlo via chiede adesso almeno dai 20 ai 30 milioni. Meno del Koné della Roma che costa 40", spiega la Rosea
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