Il club nerazzurro è sulle tracce di Manu Koné della Roma e non solo secondo La Gazzetta dello Sport: piace anche quello del Sassuolo

Il centrocampo dell'Inter subirà diverse modifiche in estate: in bilico il futuro di Calhanoglu e Frattesi, mentre Mkhitaryan dovrebbe lasciare a fine contratto. E il club nerazzurro è sulle tracce di Manu Koné della Roma e non solo secondo La Gazzetta dello Sport.