Valentin Carboni torna in Argentina: il fantasista classe 2005, dopo una prima parte di stagione deludente al Genoa, ha scelto di rientrare in patria per rilanciarsi e trovare continuità di impiego, accettando la proposta del Racing di Avellaneda. Accordo raggiunto con l'Inter , che cederà il giocatore in prestito gratuito, senza opzioni di acquisto, fino al 31 dicembre 2026.

Carboni, secondo quanto scrive Tyc Sports, sarà già oggi in Argentina, e all'inizio della settimana si aggregherà alla sua nuova squadra: si attende solamente l'ufficialità. Decisiva ai fini della buona riuscita dell'operazione, oltre al rapporto fra nerazzurri e Milito (presidente del club biancazzurro), la volontà del giocatore, che ha preferito il Racing ad altre opzioni in Europa.