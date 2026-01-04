Valentin Carboni torna in Argentina: il fantasista classe 2005, dopo una prima parte di stagione deludente al Genoa, ha scelto di rientrare in patria per rilanciarsi e trovare continuità di impiego, accettando la proposta del Racing di Avellaneda. Accordo raggiunto con l'Inter, che cederà il giocatore in prestito gratuito, senza opzioni di acquisto, fino al 31 dicembre 2026.
Tyc Sports – Carboni già oggi in Argentina: accordo con il Racing, decisiva la sua volontà
Il fantasista classe 2005 lascia il Genoa e va a giocare in patria: intesa totale con l'Inter, ufficialità in arrivo
Carboni, secondo quanto scrive Tyc Sports, sarà già oggi in Argentina, e all'inizio della settimana si aggregherà alla sua nuova squadra: si attende solamente l'ufficialità. Decisiva ai fini della buona riuscita dell'operazione, oltre al rapporto fra nerazzurri e Milito (presidente del club biancazzurro), la volontà del giocatore, che ha preferito il Racing ad altre opzioni in Europa.
