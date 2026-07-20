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Più che una notizia, è uno scossone. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Al-Hilal sarebbe interessato ad Alessandro Bastoni. Il club saudita dovrebbe prima cedere uno straniero, poi eventualmente intavolare la trattativa. Bisognerà capire la posizione del giocatore che ha 27 anni e quindi significherebbe uscire dal calcio europeo, poi bisognerà capire anche la posizione dell'Inter. Per lasciarlo partire serve un'offerta importante, poi numericamente andrà sostituito.

L'Inter sta lavorando su un difensore, sta seguendo Stones, con la partenza di Bastoni anche numericamente va sostituito. Per quanto riguarda l'esterno il preferito è Spence che è anche quello che ha il costo più alto. Sono giornate di riflessioni, sicuramente il ritiro può servire a Chivu e anche alla dirigenza su quale nome affondare.

(Sky Sport)