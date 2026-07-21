Oltre all'esterno destro, nei pensieri dell’Inter, e soprattutto in quelli di Cristian Chivu, c'è un nome: Curtis Jones. La trattativa col Liverpool è in salita per la distanza di valutazione che ne fanno i due club, ma la strada che porta al centrocampista non è del tutto abbandonata, anzi.

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"Un vecchio pallino, una fiamma mai davvero spenta del tutto, l’uomo in grado di aggiungere al centrocampo della squadra caratteristiche diverse rispetto a quelle che oggi si confermano abbondanti: Curtis Jones. La situazione, per quanto riguarda il jolly del Liverpool, non è però cambiata rispetto a qualche settimana fa".

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"I Reds continuano a pretendere circa 40 milioni per il suo cartellino, ma il contratto in scadenza nel 2027 e una serie di incastri in uscita (Frattesi, Asllani, Akinsanmiro e Aleks Stankovic comunque in dubbio in caso di offerte fuori mercato) potrebbero tornare a scaldare il nome di Jones. Fino ad una cottura a puntino".

(Gazzetta dello Sport)