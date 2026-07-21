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Ci sarebbe l'interesse dell'Al-Hilal nei confronti di Alessandro Bastoni: la notizia, riportata ieri da Sky Sport, ha fatto inevitabilmente rumore, e si attende ora di capire se da qui in avanti si procederà con qualcosa di più concreto. Per Tuttosport, inoltre, l'Inter non chiuderebbe affatto le porte: "Alessandro Bastoni è nuovamente finito sul taccuino dell'Al Hilal. Nonostante infatti al momento non esista ancora una trattativa concreta tra la società nerazzurra e quella saudita per la cessione dell'atleta, da Riad hanno effettivamente chiesto informazioni sul giocatore al suo procuratore Tullio Tinti. Un contatto, smentite a parte, che potrebbe rappresentare l'inizio di una trattativa formale, comunque da sviluppare nel tempo visto che prima gli "Squali" dovrebbero cedere un calciatore straniero per liberare spazio in rosa".

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"Per l'Inter Bastoni non è incedibile. Il club di Viale della Liberazione sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore qualora dovesse ricevere un'offerta da 80 milioni di euro. Si dovrebbero comunque poi capire eventualmente anche le intenzioni del giocatore. Se infatti il ragazzo, corteggiato negli scorsi mesi dal Barcellona e che ieri dalla Spagna hanno nuovamente accostato al Real Madrid di Mourinho, aveva aperto alla destinazione catalana, senza però voler mai forzare la mano con i nerazzurri per essere accompagnato alla porta, l'ipotesi Al-Hilal resta tutta da essere vagliata, in ogni sua possibile accezione, sportiva e di vita comune".

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"L'anno scorso, quando Simone Inzaghi lasciò l'Inter, il primo e forse l'unico calciatore che avrebbe voluto portare con se in Arabia era proprio Bastoni, che però rifiutò immediatamente anche la sola idea, infischiandosene sostanzialmente del possibile contratto più che ricco che gli sarebbe stato proposto, perché voleva rimanere all'Inter o quantomeno non vedeva in modo così entusiasmante la possibilità di militare in Saudi Pro League. Oggi però, vista quella che gli interisti hanno definito una "gogna mediatica" verso il giocatore dopo quanto accaduto con Kalulu contro la Juventus, senza dimenticare i fischi dei sostenitori avversari ricevuti in praticamente tutti gli stadi d'Italia e successivi pure all'espulsione contro la Bosnia, oltre infine all'indagine su presunti festini con una minorenne per cui Bastoni è stato indagato, pensare che il ventisettenne voglia vivere una nuova esperienza lontano da Milano, è quantomeno un'ipotesi potenzialmente più che comprensibile. Nonostante Inzaghi non abbia ancora chiamato l'ex Atalanta e Parma è lecito ritenere che speri e creda davvero in cuor suo al colpaccio".