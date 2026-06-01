Piero Ausilio è al lavoro per puntellare la rosa dell'Inter. Così il quotidiano Il Giornale che parla del mercato nerazzurro e dei fari dei dirigenti puntati su "Curtis Jones, centrocampista del Liverpool mentre in difesa crescono le chance di vedere vede ad Appiano Gentile Oumar Soletdell'Udinese. Si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il primo di febbraio 2027", si legge.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Giornale – Inter, sfida con mezza Premier per Palestra. Solet si avvicina: formula ‘curiosa’
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Il Giornale – Inter, sfida con mezza Premier per Palestra. Solet si avvicina: formula ‘curiosa’
Il quotidiano parla di tre obiettivi sul taccuino di Ausilio che si muove per puntellare la rosa di Chivu
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"Un affare diventato ancor più possibile alla stato ancor piu possibile alla luce della sentenza arrivata dal Tribunale di Udine, che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico del francese in merito all'accusa di presunta violenza sessuale", si legge sul calciatore del club friulano.
E infine: "Sulla fascia destra, infine, il sogno si chiama Palestra, anche se sul gioiellino di proprietà dell'Atalanta (in arrivo l'ufficialità di Sarri come nuovo allenatore) c'è la concorrerza di mezza Premier League".
(Fonte: Il Giornale)
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