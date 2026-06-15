FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid

calciomercato

Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid

Nico Paz
Nico Paz potrebbe restare un altro anno a Como e rinviare il suo rientro al Real Madrid. E' quanto riferisce Sky
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nico Paz potrebbe restare un altro anno a Como e rinviare il suo rientro al Real Madrid.

Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid- immagine 2

E' quanto riferisce Sky, secondo cui in casa lariana cresce la fiducia di poter trattenere per un'altra stagione il calciatore, più volte accostato all'Inter in questi mesi:

Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid- immagine 3
Getty Images

"In casa Como cresce la fiducia di poter avere il giocatore anche nella prossima stagione. La partita con il Real Madrid resta aperta (...). L’orientamento, però, potrebbe essere quello di lasciare ancora Nico Paz al Como. Resta da decidere solamente con quale formula", si legge su gianlucadimarzio.com.

Leggi anche
Inter, c’è un giovane che ha convinto più di tutti: ecco il progetto per lui
In Turchia – Calhanoglu-Fenerbahce? Come stanno le cose e cosa filtra dal club....

© RIPRODUZIONE RISERVATA