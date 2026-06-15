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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid
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Sky – Como, cresce la fiducia di trattenere Nico Paz: le ultime col Real Madrid
Nico Paz potrebbe restare un altro anno a Como e rinviare il suo rientro al Real Madrid. E' quanto riferisce Sky
Nico Paz potrebbe restare un altro anno a Como e rinviare il suo rientro al Real Madrid.
E' quanto riferisce Sky, secondo cui in casa lariana cresce la fiducia di poter trattenere per un'altra stagione il calciatore, più volte accostato all'Inter in questi mesi:
"In casa Como cresce la fiducia di poter avere il giocatore anche nella prossima stagione. La partita con il Real Madrid resta aperta (...). L’orientamento, però, potrebbe essere quello di lasciare ancora Nico Paz al Como. Resta da decidere solamente con quale formula", si legge su gianlucadimarzio.com.
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