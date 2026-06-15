Nelle ultime sessioni di mercato in casa Inter c'è stato un giocatore che più di altri è stato al centro di tante voci, Hakan Calhanoglu. La scorsa estate il centrocampista sembrava ormai sul punto di lasciare il club nerazzurro, soprattutto dopo il clamoroso scontro pubblico col capitano Lautaro Martinez. Alla fine la frattura si è risanata e Calhanoglu, nonostante gli infortuni, è stato uno dei protagonisti della strepitosa stagione dell'Inter che si è chiusa con Scudetto e Coppa Italia. Da qualche settimana sono tornati i rumors dalla Turchia, stavolta sponda Fenerbahce.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Turchia – Calhanoglu-Fenerbahce? Come stanno le cose e cosa filtra dal club. L’Inter…
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In Turchia – Calhanoglu-Fenerbahce? Come stanno le cose e cosa filtra dal club. L’Inter…
Negli ultimi giorni si sono raffreddate le voci di un possibile approdo del centrocampista nerazzurro nel campionato turco
La mancata elezione a presidente del club turco di Hakan Safi, che aveva promesso l'arrivo di Hakan, ha raffreddato le voci. A conferma sono arrivate le dichiarazioni del giornalista turco, Yağız Sabuncuoğlu: "Il Fenerbahçe al momento non ha contatti ufficiali con Hakan Çalhanoglu e l'Inter. Stanno pensando di cedere Fred. "Se Fred va via e ci sono sviluppi, ve lo diremo", mi hanno detto. Dicono che al momento a centrocampo ci sono Kanté, Guendouzi e İsmail Yüksek".
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