Nelle ultime sessioni di mercato in casa Inter c'è stato un giocatore che più di altri è stato al centro di tante voci, Hakan Calhanoglu . La scorsa estate il centrocampista sembrava ormai sul punto di lasciare il club nerazzurro, soprattutto dopo il clamoroso scontro pubblico col capitano Lautaro Martinez. Alla fine la frattura si è risanata e Calhanoglu, nonostante gli infortuni, è stato uno dei protagonisti della strepitosa stagione dell'Inter che si è chiusa con Scudetto e Coppa Italia. Da qualche settimana sono tornati i rumors dalla Turchia, stavolta sponda Fenerbahce.

La mancata elezione a presidente del club turco di Hakan Safi, che aveva promesso l'arrivo di Hakan, ha raffreddato le voci. A conferma sono arrivate le dichiarazioni del giornalista turco, Yağız Sabuncuoğlu: "Il Fenerbahçe al momento non ha contatti ufficiali con Hakan Çalhanoglu e l'Inter. Stanno pensando di cedere Fred. "Se Fred va via e ci sono sviluppi, ve lo diremo", mi hanno detto. Dicono che al momento a centrocampo ci sono Kanté, Guendouzi e İsmail Yüksek".