FCIN1908 / Pavard-Marsiglia, ecco la cifra del prestito oneroso! Diritto di riscatto a 15 mln

Benjamin Pavard è pronto a trasferirsi in Francia al Marsiglia di Roberto De Zerbi: tutti i dettagli dell'operazione
Alessandro Cosattini 

Benjamin Pavard è pronto a trasferirsi in Francia al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Operazione chiusa oggi dall'Inter, che in entrata ha accolto Manuel Akanji dal Manchester City.

Come appreso da FCIN1908.it, Pavard va al Marsiglia in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro. Il diritto di riscatto invece è fissato a 15 milioni.

