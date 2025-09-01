Benjamin Pavard è pronto a trasferirsi in Francia al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Operazione chiusa oggi dall'Inter, che in entrata ha accolto Manuel Akanji dal Manchester City.
FCIN1908 / Pavard-Marsiglia, ecco la cifra del prestito oneroso! Diritto di riscatto a 15 mln
Benjamin Pavard è pronto a trasferirsi in Francia al Marsiglia di Roberto De Zerbi: tutti i dettagli dell'operazione
Come appreso da FCIN1908.it, Pavard va al Marsiglia in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro. Il diritto di riscatto invece è fissato a 15 milioni.
