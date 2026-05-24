Sky Sport, come si vede in grafica, ha stilato quello che può essere l'undici della stagione 2026-27 con gli obiettivi in entrata

Marco Astori Redattore 24 maggio - 12:35

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Stagione terminata ufficialmente per l'Inter di Cristian Chivu: due trofei alzati al cielo e tanta voglia di vincere ancora. Ecco perché la dirigenza e il tecnico stanno già programmando le mosse sul mercato per restare fortemente competitivi.

Sky Sport, come si vede in grafica, ha stilato quello che può essere l'undici della stagione 2026-27 con gli obiettivi in entrata. Si ripartirà ancora dalla difesa a tre e il nome è quello di Oumar Solet: un rinforzo per la difesa serve.

Poi c'è Marco Palestra per la corsia destra, diventato un big del campionato: bisognerebbe capire anche chi sarebbe il titolare tra lui e Dumfries. Il terzo giocatore che piace molto all'Inter è Manu Koné: a centrocampo può rappresentare una valida alternativa a Zielinski come mezzala.