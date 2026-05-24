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Inter, per il mercato 45 milioni più l’incasso da Frattesi: e poi tutto su questi 4

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La cessione di Frattesi dovrà garantire risorse supplementari per il mercato, oltre al budget stanziato da Oaktree di circa 40-45 milioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il pari di Bologna sancisce la fine di una stagione super positiva dell'Inter, che ora si concentrerà sul mercato per continuare anche il prossimo anno ad essere competitiva come fatto in questa stagione.

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Ieri era assente Davide Frattesi, sicuro partente in estate dopo tre stagioni in nerazzurro. Il suo incasso, spiega il Corriere dello Sport, darà una mano in entrata: "La sua cessione dovrà garantire risorse supplementari per il mercato, oltre al budget stanziato da Oaktree di circa 40-45 milioni.

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Nel mirino ci sono un difensore centrale, Konè e Jones per il centrocampo, Palestra per potenziare la batteria degli esterni. Poi si cercherà la ciliegina per dare più fantasia e imprevedibilità in attacco. Se Nico Paz è davvero sfumato, l’Inter andrà a caccia di un’alternativa".

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