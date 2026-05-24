Sarà un'estate di manovre importanti in casa Inter , soprattutto in difesa, dove saluteranno sicuramente Francesco Acerbi e Matteo Darmian. In forse, poi, ce ne sono altri tre, come spiega Tuttosport nella sua edizione odierna.

"L’Inter continua a riflettere su quali possano essere i rinforzi della difesa (che darà l’addio ad Acerbi e che con offerte ritenute adeguate potrebbe anche salutare Carlos Augusto e Bisseck, tanto da finanziare gran parte del mercato ). Negli scorsi giorni c’è stato un contatto con l’Udinese per Solet . La valutazione dei friulani sul giocatore è di una trentina di milioni, i nerazzurri potrebbero spingersi sino a 20-25.

Il francese resta un giocatore da attenzionare, come Muharemovic del Sassuolo, ma entrambi sono affari complicati. In settimana ci sarà un incontro con Pastorello anche per parlare del possibile rinnovo di De Vrij. Proposto da alcuni intermediari Ryan Flamingo del Psv (ex giovanili proprio del Sassuolo, oggi il suo cartellino vale una ventina di milioni), l’olandese non è oggi una priorità, mentre è netto, per età e ingaggio richiesto, il rifiuto per Alaba, che lascerà il Real Madrid e che è stato offerto ai club italiani.