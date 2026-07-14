Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Sky – Fascia Inter, 6 nomi! Ecco il preferito. Difesa, quasi sicuramente non arriverà…
Dopo la mancata idoneità sportiva per Khalaili, l'Inter deve gioco forza rituffarsi sul mercato alla ricerca di un esterno di fascia destro. Come riferisce Sky Sport, sono tanti i nomi in orbita nerazzurra, con il club in fase di valutazioni. Ecco tutte le ultime novità:
"C'è l'esigenza di rinforzare la fascia destra, ma l'Inter prenderà anche un difensore centrale ed è intenzionata ad andare avanti a centrocampo per Curtis Jones. La ricerca, come ha detto Marotta, riparte senza ansie. Sulla fascia, Spence è al primo posto, secondo quello che risulta a noi. Ma la valutazione è alta. Ma in lista ce ne sono altri: Read del Feyenoord, Vanderson del Monaco, piace molto Molina, che già conosce il nostro campionato, anche se non ci risultano contatti. Costano tanto Ryerson e Doué, che però ancora non togliamo, visto che è stato sondato come possibilità. Non possiamo escludere che arriveranno anche altri nomi".
"Chalobah, a meno di colpi di scena, è destinato a uscire dalla lista per la difesa, visto che è costi sono ritenuti troppo alti. C'è la possibilità, dunque, che Pavard effettivamente resti. L'idea dell'Inter non è quella di rimandarlo in prestito, si valuteranno eventuali offerte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA