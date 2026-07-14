"C'è l'esigenza di rinforzare la fascia destra, ma l'Inter prenderà anche un difensore centrale ed è intenzionata ad andare avanti a centrocampo per Curtis Jones. La ricerca, come ha detto Marotta, riparte senza ansie. Sulla fascia, Spence è al primo posto, secondo quello che risulta a noi. Ma la valutazione è alta. Ma in lista ce ne sono altri: Read del Feyenoord, Vanderson del Monaco, piace molto Molina, che già conosce il nostro campionato, anche se non ci risultano contatti. Costano tanto Ryerson e Doué, che però ancora non togliamo, visto che è stato sondato come possibilità. Non possiamo escludere che arriveranno anche altri nomi".