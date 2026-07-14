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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Fascia Inter, 6 nomi! Ecco il preferito. Difesa, quasi sicuramente non arriverà…

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Sky – Fascia Inter, 6 nomi! Ecco il preferito. Difesa, quasi sicuramente non arriverà…

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Dopo la mancata idoneità sportiva per Khalaili, l'Inter deve gioco forza rituffarsi sul mercato alla ricerca di un esterno di fascia destro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo la mancata idoneità sportiva per Khalaili, l'Inter deve gioco forza rituffarsi sul mercato alla ricerca di un esterno di fascia destro. Come riferisce Sky Sport, sono tanti i nomi in orbita nerazzurra, con il club in fase di valutazioni. Ecco tutte le ultime novità:

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"C'è l'esigenza di rinforzare la fascia destra, ma l'Inter prenderà anche un difensore centrale ed è intenzionata ad andare avanti a centrocampo per Curtis Jones. La ricerca, come ha detto Marotta, riparte senza ansie. Sulla fascia, Spence è al primo posto, secondo quello che risulta a noi. Ma la valutazione è alta. Ma in lista ce ne sono altri: Read del Feyenoord, Vanderson del Monaco, piace molto Molina, che già conosce il nostro campionato, anche se non ci risultano contatti. Costano tanto Ryerson e Doué, che però ancora non togliamo, visto che è stato sondato come possibilità. Non possiamo escludere che arriveranno anche altri nomi".

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"Chalobah, a meno di colpi di scena, è destinato a uscire dalla lista per la difesa, visto che è costi sono ritenuti troppo alti. C'è la possibilità, dunque, che Pavard effettivamente resti. L'idea dell'Inter non è quella di rimandarlo in prestito, si valuteranno eventuali offerte".

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