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Sky – Forest serio su Frattesi: arriverà quest’offerta. Palestra può essere molto lunga o…

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Può essere una settimana decisiva in casa Inter a livello di mercato: da Palestra a Frattesi, ecco cosa risulta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Può essere una settimana decisiva in casa Inter a livello di mercato. Sono attesi nei prossimi giorni infatti nuovi contatti per Marco Palestra con l'Atalanta: secondo Sky Sport, al momento la distanza è molto ampia, la proposta che farebbe l'Inter è di 45 milioni ma l'Atalanta è ferma sui 50 di base più bonus, una cifra vicina ai 55.

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Non c'è una tempistica definita, potrebbe anche essere una trattativa molto lunga e potrebbe cambiare nel caso in cui arrivassero offerte esterne, che però al momento non sono arrivate.

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Se l'uscita di Frattesi aiuterebbe in questo senso? Delle uscite ci saranno e lui è uno degli indiziati: questo è già nei piani. Potrebbe presto arrivare un'offerta da 25 milioni del Nottingham Forest che sembra fare sul serio.

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