Può essere una settimana decisiva in casa Inter a livello di mercato. Sono attesi nei prossimi giorni infatti nuovi contatti per Marco Palestra con l'Atalanta: secondo Sky Sport, al momento la distanza è molto ampia, la proposta che farebbe l'Inter è di 45 milioni ma l'Atalanta è ferma sui 50 di base più bonus, una cifra vicina ai 55.