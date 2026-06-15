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calciomercato
Sommer, niente ritorno al Basilea: dopo l’Inter, nuova chance in una big europea?
Il prossimo capitolo della carriera di Yann Sommer non sarà al Basilea, lì dove tutto è cominciato. Il portiere svizzero, scaduto il suo contratto con l'Inter, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli prima di fare ritorno in patria o appendere definitivamente i guantoni al chiodo, e per questo motivo sta valutando diverse opzioni.
Una di queste, secondo Blick, porta in uno dei club più storici d'Europa: l'Ajax. Gli olandesi perderanno Vitezslav Jaros, che tornerà al Liverpool per fine prestito, mentre Maarten Paes, arrivato ad Amsterdam a febbraio 2026, non ha particolarmente impressionato. Per questo motivo i Lancieri sarebbero alla ricerca di un portiere di sicuro affidamente, e avrebbero offerto una maglia da titolare proprio a Sommer.
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