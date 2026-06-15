Il prossimo capitolo della carriera di Yann Sommer non sarà al Basilea, lì dove tutto è cominciato. Il portiere svizzero, scaduto il suo contratto con l'Inter, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli prima di fare ritorno in patria o appendere definitivamente i guantoni al chiodo, e per questo motivo sta valutando diverse opzioni.