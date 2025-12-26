Sky Sport insiste: la Juventus vuole Frattesi a gennaio e soprattutto Spalletti vorrebbe tornare a lavorare con Frattesi

Redazione1908 26 dicembre - 11:05

Sky Sport insiste: la Juventus vuole Frattesi a gennaio e soprattutto Spalletti vorrebbe tornare a lavorare con Frattesi, suo pupillo durante il periodo da ct della Nazionale.

"Spalletti rivorrebbe Frattesi con sé. Anche questa non è un'operazione semplice perché poi quando ci sono di mezzo Inter e Juventus, non è proprio così semplice vista la rivalità, visto che poi le squadre lottano per gli stessi obiettivi. Adesso l'Inter è un po' più avanti della Juventus in classifica, però sono grandi rivali. Alla Juventus sicuramente Frattesi piace, alla dirigenza e anche all'allenatore. Poi centrocampista italiano, della Nazionale e la Juve ha sempre questa tradizione con i giocatori della Nazionale.

Si era pensato all'ipotesi di un inserimento di Khephren Thuram, soprattutto lato Inter, in questa operazione, ma la Juve Khephren Thuram non lo vuole cedere, lo ha dichiarato incedibile. Anche Giorgio Chiedini pubblicamente qualche settimana fa.

Però rimane la volontà di Frattesi di ascoltare offerte e di valutare un trasferimento, perché sta giocando poco. C'è sempre la Nazionale, c'è sempre quel Mondiale, però guardiamo i numeri: zero gol, Frattesi è un centrocampista che ha sempre segnato tantissimo, al Sassuolo ma anche all'Inter l'anno scorso e due anni fa. Ha giocato pochi minuti, solo 500 minuti in 14 presenze tra tutte le competizioni, solo 4 partite da titolare.

Ha avuto un inizio di stagione complicato anche per via di un infortunio che si portava dietro dallo scorso anno, non ha fatto la preparazione, ha dovuto recuperare poi quando i compagni già erano invece in forma, quindi è partito un po' dietro nelle gerarchie. La Juve sta cercando di capire come impostare un'eventuale trattativa con l'Inter. Detto del rifiuto per Thuram, la Juve sta valutando se offrire un'altra contropartita tecnica, se offrire un prestito con un diritto di riscatto. Sicuramente viene apprezzato anche all'estero Frattesi ma la sua priorità resta l'Italia"