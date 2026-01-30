Si fa sempre più concreta la pista di mercato che potrebbe portare Davide Frattesi a lasciare l'Inter per vestire la maglia del Nottingham Forest in Premier League. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno accettato la proposta degli inglesi di prestito con diritto di riscatto, contrariamente alle intenzioni iniziali del club, che aveva fatto sapere di voler prendere in considerazione solo proposte a titolo definitivo.

Un altro nome tornato caldo in uscita è quello di Denzel Dumfries, nel mirino del Liverpool dopo l'infortunio di Frimpong. Al momento siamo ai sondaggi, ma nulla esclude che nelle prossime ore si possa passare a una trattativa vera e propria. Per cautelarsi, i nerazzurri hanno effettuato una chiamata al Genoa per capire le eventuali condizioni d'uscita di Norton-Cuffy, sul quale c'è anche la Juventus.