Si fa sempre più concreta la pista di mercato che potrebbe portare Davide Frattesi a lasciare l'Inter per vestire la maglia del Nottingham Forest in Premier League. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno accettato la proposta degli inglesi di prestito con diritto di riscatto, contrariamente alle intenzioni iniziali del club, che aveva fatto sapere di voler prendere in considerazione solo proposte a titolo definitivo.
Probabilmente, secondo Sky, la cifra offerta per il prestito è molto chiara, evidente intento da parte del Forest di voler puntare sul calciatore anche per il futuro. Manca l'ultimo ok di Frattesi, ma tutto lascia pensare che alla fine l'affare si possa concludere.
Un altro nome tornato caldo in uscita è quello di Denzel Dumfries, nel mirino del Liverpool dopo l'infortunio di Frimpong. Al momento siamo ai sondaggi, ma nulla esclude che nelle prossime ore si possa passare a una trattativa vera e propria. Per cautelarsi, i nerazzurri hanno effettuato una chiamata al Genoa per capire le eventuali condizioni d'uscita di Norton-Cuffy, sul quale c'è anche la Juventus.
(Fonte: Sky Sport)
