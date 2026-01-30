Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato la risoluzione del prestito di Kristjan Asllani, ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas.
UFFICIALE – Torino, risolto con l’Inter il prestito di Asllani: la nota del club granata
Ecco la nota del club granata:
"Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani. Il Torino saluta Kristjan e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".
(Fonte: torinofc.it)
