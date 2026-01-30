FC Inter 1908
UFFICIALE – Torino, risolto con l’Inter il prestito di Asllani: la nota del club granata

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato la risoluzione del prestito di Kristjan Asllani
Marco Macca
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato la risoluzione del prestito di Kristjan Asllani, ormai ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas.

Ecco la nota del club granata:

"Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani. Il Torino saluta Kristjan e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".

(Fonte: torinofc.it)

