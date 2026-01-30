UFFICIALE – Besiktas, ecco Asllani dall’Inter: il comunicato del club turco

Dopo il comunicato dell'Inter, arriva anche quello del Besiktas a sancire il trasferimento in prestito con diritto di riscatto in Turchia di Kristjan Asllani. Ecco la nota del club bianconero:
"Benvenuto nel nostro Beşiktaş, Kristjan Asllani. Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Kristjan Asllani fino al termine della stagione 2025-26".
"In base all’accordo, il nostro club dispone di un’opzione di acquisto. Auguriamo a Kristjan Asllani grandi successi con la nostra gloriosa maglia e ne diamo comunicazione al pubblico con il dovuto rispetto".
