Resistono per l'Inter i nomi di Curtis Jones e Cristian Romero sul mercato, ma il focus del club nerazzurro è tornato anche sull'esterno destro

Marco Astori
Guarro e Pace Ep 12

GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Resistono per l'Inter i nomi di Curtis Jones e Cristian Romero sul mercato, ma il focus del club nerazzurro è tornato anche sull'esterno destro.

Diaby

Come riporta Sky Sport, l'Inter aspetta una risposta dall'Al Itthiad per Diaby: il club nerazzurro ha cercato di inserire una contropartita e aspetta di capire se arriverà un'apertura.

Inter-Diaby, i nerazzurri fissano una condizione ed è tassativa
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Ma i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione Nico Gonzalez: potrebbe arrivare anche in questo caso un inserimento di una pedina di scambio, è una possibilità che stanno valutando".

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