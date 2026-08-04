Resistono per l'Inter i nomi di Curtis Jones e Cristian Romero sul mercato, ma il focus del club nerazzurro è tornato anche sull'esterno destro
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
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Resistono per l'Inter i nomi di Curtis Jones e Cristian Romero sul mercato, ma il focus del club nerazzurro è tornato anche sull'esterno destro.
Come riporta Sky Sport, l'Inter aspetta una risposta dall'Al Itthiad per Diaby: il club nerazzurro ha cercato di inserire una contropartita e aspetta di capire se arriverà un'apertura.
Ma i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione Nico Gonzalez: potrebbe arrivare anche in questo caso un inserimento di una pedina di scambio, è una possibilità che stanno valutando".
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