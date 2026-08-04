Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Che sia favorita sì, ma non è ancora realmente partita sul mercato. Stones è un'alternativa, non può garantire un campionato, è un ottimo giocatore, quasi di situazione ma non può fare tutta la stagione. Onestamente, il mercato dell'Inter deve ancora partire.

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Ha cambiato il cordone ombelicale ma forse il ringiovanimento doveva partire un paio di stagioni fa, lo ha fatto in maniera decisa quest'anno abbracciando con affetto Sommer, Acerbi, Darmian e adesso deve ricostruire, rimettere le basi come fatto con Pio Esposito, trovando un giocatore giovane, ha capito che era da Inter e non lo ha reso solo da Inter ma anche da Nazionale.

Chivu ha confermato di essere un bravo tecnico, mettendoci tanto del suo nel double ma mi aspetto che l'Inter faccia qualcosa di concreto sul mercato, risolva il problema esterno destro"