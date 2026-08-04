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Da tempo si vocifera di un possibile clamoroso ritorno di Mateo Kovacic all'Inter. Ma le voci sono state smentite sia dal centrocampista che dal nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca. "Inter? Contano su di me. Non ho percepito alcun dubbio da parte loro. Ho parlato con loro e anche con l'allenatore e mi hanno detto che contavano su di me, il che per me era importante da sentire. Ora, come ho detto, per i giocatori sta sempre a noi mostrare la nostra versione migliore, perché se giochiamo bene, l'allenatore ci metterà al primo posto", ha detto il giocatore.

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Maresca ha anche smentito un possibile trasferimento: "Mateo è un nostro giocatore. Finché sarà qui, cercherà di dare il massimo. È mio dovere cercare di aiutare i giocatori a dare il meglio di sé. Se lui è qui, sono contento e continueremo a lavorare con lui".

(gol.dnevnik.hr)