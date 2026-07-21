C’è tanta curiosità intorno ad Aleksandar Stankovic nell’ambiente Inter. L’ultimo dei tre figli di Dejan, ex campione nerazzurro, è felicissimo di essere tornato alla base, in virtù della recompra esercitata da Marotta e Ausilio dopo l’anno al Bruges.

Il forte senso di attaccamento del ragazzo ai colori che negli anni sono stati anche la seconda pelle del padre è un fattore che sta emergendo in maniera cristallina, tanto quanto il suo talento. Nei primi giorni di lavoro verso la nuova stagione, il serbo ha già fatto vedere di che pasta è fatto: i compagni, che non perdono occasione per coccolarlo in allenamento e fuori dal campo, sono rimasti particolarmente colpiti dalla sua maturazione.

La reazione è stata la stessa anche da parte di Cristian Chivu e dello staff tecnico interista. Ciò che più degli altri aspetti ha catturato l’attenzione, secondo quanto appurato da Fcinter1908, presente in ritiro con la squadra, è la pulizia nel tocco di palla e la capacità di calciare nello stretto e nel lungo, che - secondo chi lo ha visto all’opera - supererebbe addirittura i livelli di papà Deki. Un’investitura importante, attraverso un paragone che non lo abbandonerà di certo facilmente.

Ancor di più dopo la scelta del numero di maglia, il 5, lo stesso del padre, comparso come un ‘easter egg’ nei contenuti social postati dal club nelle ultime ore. Domattina avrà la possibilità di sfoggiarlo per la prima volta nell’allenamento congiunto, rigorosamente a porte chiuse, che l’Inter sosterrà a Donaueschingen contro la squadra locale dell’SV Aasen. Un momento particolare che di sicuro finirà ancora in qualche modo sui canali ufficiali nerazzurri.