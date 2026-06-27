La trattativa è già stata avviata ed è vicina alla conclusione, con le cifre del riscatto che saranno diverse rispetto a quelle inizialmente stabilite

Marco Astori Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 00:23)

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Il Parma è al lavoro per il ritorno di Franco Carboni dall'Inter. Il club gialloblù, che lo aveva già portato in squadra nel mercato invernale del gennaio 2026 con la formula del prestito con diritto di riscatto, "sta ora trattando per trasformare il tutto in un trasferimento a titolo definitivo - spiega Sky Sport -.

La trattativa è già stata avviata ed è vicina alla conclusione, con le cifre del riscatto che saranno diverse rispetto a quelle inizialmente stabilite. Il difensore, dunque, si avvicina al ritorno in gialloblù, questa volta a titolo definitivo".