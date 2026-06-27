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Sky – Inter, in chiusura la cessione definitiva di Franco Carboni al Parma: le ultime

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La trattativa è già stata avviata ed è vicina alla conclusione, con le cifre del riscatto che saranno diverse rispetto a quelle inizialmente stabilite
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il Parma è al lavoro per il ritorno di Franco Carboni dall'Inter. Il club gialloblù, che lo aveva già portato in squadra nel mercato invernale del gennaio 2026 con la formula del prestito con diritto di riscatto, "sta ora trattando per trasformare il tutto in un trasferimento a titolo definitivo - spiega Sky Sport -.

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Getty Images

La trattativa è già stata avviata ed è vicina alla conclusione, con le cifre del riscatto che saranno diverse rispetto a quelle inizialmente stabilite. Il difensore, dunque, si avvicina al ritorno in gialloblù, questa volta a titolo definitivo".

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