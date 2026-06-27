Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Turchia – Inter, in programma incontro con il Galatasary per Singo: la richiesta spaventa
calciomercato
In Turchia – Inter, in programma incontro con il Galatasary per Singo: la richiesta spaventa
I nerazzurri, sfumata la pista Palestra, sono ancora alla ricerca di un esterno che possa prendere il posto di Dumfries
Sfumata la pista Palestra, l'Inter è ancora alla ricerca di un esterno che possa prendere il posto di Dumfries, promesso sposo del Real Madrid. Un nome arriva dalla Turchia: secondo il giornalista Ekrem Konur, i dirigenti nerazzurri incontreranno presto i vertici del Galatasaray per intavolare una trattativa per Wilfried Singo, ivoriano classe 2000, già visto in Serie A con la maglia del Torino.
In attesa di capire se ci saranno dialoghi tra le parti, il club turco fa trapelare che Singo potrà lasciare Istanbul solamente tramite il pagamento della clausola rescissoria, che ammonta a 55 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, potrebbe complicare e di parecchio le strategie interiste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA