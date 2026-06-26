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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato, nome nuovo a destra: Inter irrompe su Khalaili, piace a Chivu! Tutti i dettagli

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Sky – Mercato, nome nuovo a destra: Inter irrompe su Khalaili, piace a Chivu! Tutti i dettagli

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Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la suggestione Nico Paz svanita, la priorità in casa Inter ora torna ad essere l'esterno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la suggestione Nico Paz svanita, la priorità in casa Inter ora torna ad essere l'esterno: e stasera Sky Sport fa il nome di Alan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise.

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Piace a Chivu e alla dirigenza, ma anche al Napoli, che ci lavora da circa un mese senza aver trovato l'accordo col club che chiede 25 milioni: da quel che risulta l'Inter entra in corsa per il giocatore. E' uno dei primi obiettivi per la fascia dell'Inter.

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