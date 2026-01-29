FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter UFFICIALE – Inter, Franco Carboni si trasferisce al Parma. Ecco la formula

calciomercato

UFFICIALE – Inter, Franco Carboni si trasferisce al Parma. Ecco la formula

Nuova esperienza per Franco Carboni, questa volta si trasferisce in Serie A: ecco il comunicato ufficiale del club
Nuova esperienza per Franco Carboni, questa volta si trasferisce in Serie A. Ecco il comunicato ufficiale del club:

"FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Empoli del difensore classe 2003 Franco Carboni.

Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito al Parma Calcio 1913, con diritto di opzione in favore del club gialloblù", si legge.

