Nuova esperienza per Franco Carboni, questa volta si trasferisce in Serie A. Ecco il comunicato ufficiale del club:
UFFICIALE – Inter, Franco Carboni si trasferisce al Parma. Ecco la formula
Nuova esperienza per Franco Carboni, questa volta si trasferisce in Serie A: ecco il comunicato ufficiale del club
"FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Empoli del difensore classe 2003 Franco Carboni.
Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito al Parma Calcio 1913, con diritto di opzione in favore del club gialloblù", si legge.
