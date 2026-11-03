Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A poche ore dalla cruciale partita di Champions League contro il Feyenoord, a tenere banco, in casa Inter, è anche il mercato. Sotto la lente d'ingrandimento, infatti, ci sono le trattative per i rinnovi di alcuni pilastri della rosa nerazzurra come Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto. Ebbene, su tutti e tre arrivano novità importanti. A riferirle, Matteo Barzaghi e Gianluca Di Marzio di Sky Sport:

Getty Images

Barzaghi: "Sappiamo che il contratto scade a giugno e che l'Inter aveva una clausola per allungare unilateralmente il contratto di un anno, fino al 2028. Quello che abbiamo scoperto è che, con tempi interessanti, l'Inter ha deciso di esercitare adesso quella clausola. Quindi, il contratto di Dimarco si rinnova di una stagione e ora scadrà il 2028".

Di Marzio: "E' una nuova base su cui iniziare una trattativa affinché Dimarco, dal 2028, possa legarsi ulteriormente all'Inter, praticamente a vita. Dimarco vuole rimanere all'Inter e allungare ancor di più il contratto. Ha cambiato di recente i suoi agenti, che a Madrid nelle scorse settimane si sono incontrati con Baccin. Vedremo se il rinnovo sarà fino al 2029 o fino al 2030. Si parte, da una nuova base. Ma ci sono anche altri rinnovi in ballo: Carlos Augusto dovrebbe prolungare fino al 2031, le parti stanno discutendo e dovrebbero essere vicine alla conclusione. Ma c'è anche Calhanoglu: il giocatore vorrebbe rimanere e guadagnare cifre non troppo distanti da quelle attuali. La società ora gli farà sapere: ci sono delle squadre già pronte ad approfittarne, si è parlato del Como ma potrebbero esserci anche altri club come la Juventus".

Getty Images

Barzaghi: "Calhanoglu è in scadenza, qui non si è entrati ancora nel vivo della discussione. Lui vorrebbe un accordo biennale, è un giocatore importante e questi sono rinnovi che richiedono un certo tipo di gestazione. Ma non si è entrati ancora nel vivo della contrattazione. Le intenzioni dell'Inter sarebbero abbassare la parte fissa e modulare il contratto con bonus legati a risultati individuali e di squadra".