Inter al lavoro su diversi rinnovi di contratto: da Carlos Augusto e Federico Dimarco ad Hakan Calhanoglu, ma occhio anche a quello di Marcus Thuram.
Tutto sulla trattativa Calhanoglu: cosa chiede Hakan e cosa ha risposto l'Inter
Inter al lavoro su diversi rinnovi di contratto. Da Carlos Augusto e Federico Dimarco ad Hakan Calhanoglu, ma sul tavolo dei dirigenti nerazzurri c'è anche quello di Marcus Thuram. A svelarlo è Sky Sport, che parla così del prolungamento del centravanti francese.
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"Poi c'è il discorso di Marcus Thuram, che vuole pensare a fare i gol per trascinare l'Inter e aiutarla a superare questo momento prima di parlare di rinnovo", si legge.
Thuram è sotto contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028 (guadagna 6 milioni netti a stagione) e nell'accordo c'è una clausola rescissoria da 85 milioni di euro valida ogni estate solo al 15 luglio. Da capire se l'Inter inserirà questa clausola anche nel rinnovo o meno, ma intanto i dirigenti iniziano a pensare al prolungamento, assicura Sky.
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