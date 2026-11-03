getty

Beppe Bergomi non ha dubbi: l’Inter in estate doveva fare un colpo che poi non ha fatto. E ora si sente questa mancanza nella rosa di Cristian Chivu.

Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Così l’ex difensore a Sky Sport ha parlato dei nerazzurri dopo i recenti risultati, ultimo il ko nel derby per 3-1. “L'Inter credo che ora non stia bene, fisicamente dico. Anche a Venezia l'ho visto. Continuo a pensare - ma è un mio mantra - che in estate non ha sostituito i due difensori partiti ovvero De Vrij e Acerbi. Li gira e cambia i ruoli, ma sono sempre loro in campo.

Getty Images

L’Inter in estate "perde" tre difensori e due erano marcatori puri che aveva in rosa e non sono stati sostituiti, continuo a pensare questo. Stones è un giocatore di palleggio e di una difesa che è più di posizione. L'Inter ti viene ad aggredire forte: uno contro uno e difendere a campo aperto è difficile. I giocatori dell'Inter sono bravi di lettura ma non sono veloci per affrontare un giocatore veloce. Non è una questione di singoli, ma di come vuoi affrontare la partita. Chivu ha detto di voler trovare l'equilibrio ma dice di voler essere offensivo e fare la partita”, ha spiegato.