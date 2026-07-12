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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, supplemento di visite per Khalaili: “Domani giornata importante”
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Sky – Inter, supplemento di visite per Khalaili: “Domani giornata importante”
L'Inter pensava di aver trovato l'esterno destro, ma l'affare Khalaili è stato stoppato dal Coni che chiede un supplemento di visite
L'Inter pensava di aver trovato l'esterno destro, ma l'affare Khalaili è stato stoppato dal Coni che chiede un supplemento di visite per poter dare l'ok al tesseramento del giocatore.
Come rivela Sky Sport, "Domani giornata importante, supplemento di visite perché non ci sono le condizioni per l'idoneità al momento. In Italia parametri più stringenti, domani capiremo se arriverà l'ok e l'Inter potrà tesserare Khalaili".
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