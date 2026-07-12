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Sky – Inter, supplemento di visite per Khalaili: “Domani giornata importante”

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L'Inter pensava di aver trovato l'esterno destro, ma l'affare Khalaili è stato stoppato dal Coni che chiede un supplemento di visite
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter pensava di aver trovato l'esterno destro, ma l'affare Khalaili è stato stoppato dal Coni che chiede un supplemento di visite per poter dare l'ok al tesseramento del giocatore.

Sky – Inter, supplemento di visite per Khalaili: “Domani giornata importante”- immagine 2

Come rivela Sky Sport, "Domani giornata importante, supplemento di visite perché non ci sono le condizioni per l'idoneità al momento. In Italia parametri più stringenti, domani capiremo se arriverà l'ok e l'Inter potrà tesserare Khalaili". 

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