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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter-Khalaili, è fatta! Ecco le cifre con l’Union. Sabato le visite mediche
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Sky – Inter-Khalaili, è fatta! Ecco le cifre con l’Union. Sabato le visite mediche
Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come vi abbiamo riportato, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l'Union St. Gilloise
Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come vi abbiamo riportato, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l'Union St. Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus.
Come riferisce Sky Sport, il calciatore sarà sabato a Milano per svolgere le visite mediche di rito e porre la propria firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova società. A confermarlo, Gianluca Di Marzio su X:
(Fonte: Sky Sport)
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