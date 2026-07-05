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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky / Inter-Khalaili, si cerca l’accordo con l’USG: i contatti di questa settimana…

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Sky / Inter-Khalaili, si cerca l’accordo con l’USG: i contatti di questa settimana…

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I nerazzurri lavorano su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu: ecco gli ultimi aggiornamenti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter continua a seguire con attenzione Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea e obiettivo numero uno per rinforzare la difesa, orfana di Acerbi e De Vrij.

Il club nerazzurro ha individuato nell'inglese il profilo ideale per il reparto arretrato, ma deve far fronte alla concorrenza del Como.

Come riferisce Sky Sport, il club lariano è pronto a presentare una nuova offerta dopo il no ricevuto nei giorni scorsi alla prima offerta.

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"Pronto un rilancio da parte del Como per Chalobah: offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus al Chelsea".

Sky fornisce aggiornamenti anche su Provedel e Khalaili:

"Provedel sarà dell’Inter a metà settimana. Sarà un affare fatto a breve: tra mercoledì e giovedì le visite mediche".

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"Khalaili rimane l’obiettivo dell’Inter con i soldi di Dumfries: 20 milioni incassa, 25 milioni circa dovrebbe spenderne per l’israeliano. Ha un accordo col giocatore e va trovata l’intesa con l’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno sorpassato nell’ultima settimana il Napoli, vedremo se in maniera decisiva: con i soldi in tasca di Dumfries, i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta ufficiale".

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