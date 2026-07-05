L'Inter continua a seguire con attenzione Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea e obiettivo numero uno per rinforzare la difesa, orfana di Acerbi e De Vrij.

"Provedel sarà dell’Inter a metà settimana. Sarà un affare fatto a breve: tra mercoledì e giovedì le visite mediche".

"Khalaili rimane l’obiettivo dell’Inter con i soldi di Dumfries: 20 milioni incassa, 25 milioni circa dovrebbe spenderne per l’israeliano. Ha un accordo col giocatore e va trovata l’intesa con l’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno sorpassato nell’ultima settimana il Napoli, vedremo se in maniera decisiva: con i soldi in tasca di Dumfries, i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta ufficiale".