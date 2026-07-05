L'Inter continua a seguire con attenzione Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea e obiettivo numero uno per rinforzare la difesa, orfana di Acerbi e De Vrij.
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Sky / Inter-Khalaili, si cerca l’accordo con l’USG: i contatti di questa settimana…
Il club nerazzurro ha individuato nell'inglese il profilo ideale per il reparto arretrato, ma deve far fronte alla concorrenza del Como.
Come riferisce Sky Sport, il club lariano è pronto a presentare una nuova offerta dopo il no ricevuto nei giorni scorsi alla prima offerta.
"Pronto un rilancio da parte del Como per Chalobah: offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus al Chelsea".
Sky fornisce aggiornamenti anche su Provedel e Khalaili:
"Provedel sarà dell’Inter a metà settimana. Sarà un affare fatto a breve: tra mercoledì e giovedì le visite mediche".
"Khalaili rimane l’obiettivo dell’Inter con i soldi di Dumfries: 20 milioni incassa, 25 milioni circa dovrebbe spenderne per l’israeliano. Ha un accordo col giocatore e va trovata l’intesa con l’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri hanno sorpassato nell’ultima settimana il Napoli, vedremo se in maniera decisiva: con i soldi in tasca di Dumfries, i nerazzurri sono pronti a fare un’offerta ufficiale".
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