Alfio Musmarra ha spiegato perché Ausilio ieri non abbia rilasciato dichiarazioni a margine di un evento benefico

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio - 21:12

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha spiegato perché Ausilio ieri non abbia rilasciato dichiarazioni a margine di un evento benefico al quale ha partecipato:

"Non registriamo dichiarazioni di dirigenti, ieri Ausilio era ad una serata di beneficenza ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché aveva già parlato recentemente e anche perché questa sua intervista qualcosa l'ha detta ed evidentemente questa cosa ha fatto un po' risentire lui, qualcuno del club. Passiamo sempre noi per i cattivoni del momento ma se io parlo sono io.

Posso dire che mi sono espresso male, se voglio dire certe cose le dico, se non le voglio dire non le dico. Possono essere sbagliati i modi, uno può essere frainteso ma che la situazione attuale dell'Inter sia un po' strana perché si è ribaltata e non è un mistero per nessuno. Ma mi rendo conto che non è facile per Marotta e Ausilio lavorare con questi paletti ed è evidente"