Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez

Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez in vista della prossima stagione. Ma il suo arrivo in nerazzurro dalla Lazio non è così scontato. Emanuele Baiocchi ha fatto il punto su Sky: