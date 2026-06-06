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Sky – Inter, la richiesta Lazio per Provedel. Arrivo non scontato perché legato al nome di…

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Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez in vista della prossima stagione. Ma il suo arrivo in nerazzurro dalla Lazio non è così scontato. Emanuele Baiocchi ha fatto il punto su Sky:

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"Si sta parlando, soprattutto con l'agente. Ha dei costi alla portata dal punto di vista del cartellino, visto che parliamo di 2-3 milioni di euro, anche se in questa fase di mercato la Lazio ne chiede 4-5. Il futuro di Provedel è legato a quello di Mandas: dovesse uscire Provedel, cercato anche dal Bologna, la Lazio potrebbe decidere di tenere Mandas".

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"Attenzione, però, perché il Bournemouth ha fatto capire di poter fare un'offerta per il calciatore, anche se vorrebbe offrire meno dei 18 milioni di euro previsti nel diritto di riscatto. L'indicazione di Gattuso sarebbe tenere Mandas, ma bisogna vedere".

(Fonte: Sky Sport)

 

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