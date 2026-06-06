Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez
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Ivan Provedel è, in questi giorni, il primo nome sulla lista dell'Inter come profilo di portiere affidabile da affiancare a Josep Martinez in vista della prossima stagione. Ma il suo arrivo in nerazzurro dalla Lazio non è così scontato. Emanuele Baiocchi ha fatto il punto su Sky:
"Si sta parlando, soprattutto con l'agente. Ha dei costi alla portata dal punto di vista del cartellino, visto che parliamo di 2-3 milioni di euro, anche se in questa fase di mercato la Lazio ne chiede 4-5. Il futuro di Provedel è legato a quello di Mandas: dovesse uscire Provedel, cercato anche dal Bologna, la Lazio potrebbe decidere di tenere Mandas".