"Troppo presto per indicare un nome, ma è doveroso riprendere in mano quella lista di nomi che poteva avere la presenza di giocatori come Ndoye, Wesley della Roma. Più che nomi sono profili, bisognerà decidere su chi affondare il nome. Rimane chiaro che non c'è grande fretta, l'inter può osservare e scegliere con cura. A centrocampo si segue con attenzione quello che succede su Nico Paz, al momento non è una pista, ma chissà cosa potrà succedere. Anche Diaby in lista per la fascia destra", riporta Sky Sport.