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Footmercato – L’Atletico sfida l’Inter per Solet e accelera: pronta un’offerta formale

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L'Atletico Madrid sfida l'Inter per Oumar Solet e fa sul serio: pronta un'offerta formale per il difensore dell'Udinese
Alessandro Cosattini Redattore 

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Inter Marotta Ausilio
Getty

L'Atletico Madrid sfida l'Inter per Oumar Solet e fa sul serio. Lo svela footmercato in Francia, che parla dell'interesse dei Colchoneros per il difensore dell'Udinese.

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Valutato 25 milioni di euro dal club friulano, il difensore è in cima alla lista dei nerazzurri per la difesa ma ha attirato l'interesse anche del Cholo Simeone. Secondo il portale, l'Atletico è pronto ad accelerare presentando un'offerta formale all'Udinese per il difensore. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Solet: è sfida sull'asse Milano-Madrid ora.

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