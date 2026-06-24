Valutato 25 milioni di euro dal club friulano, il difensore è in cima alla lista dei nerazzurri per la difesa ma ha attirato l'interesse anche del Cholo Simeone. Secondo il portale, l'Atletico è pronto ad accelerare presentando un'offerta formale all'Udinese per il difensore. Seguiranno aggiornamenti sul futuro di Solet: è sfida sull'asse Milano-Madrid ora.