Sfumato Marco Palestra, l'Inter valuta diverse alternative. Nelle ultime ore c'è un nome che tiene banco in casa nerazzurra ed è quello dell'israeliano Anan Khalaili . Classe 2004, l'esterno è uno dei giocatori di punta dell'Union Saint-Gilloise che lo ha prelevato dal Maccabi nel 2024 per 6,5 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la richiesta del club belga è di 25 milioni di euro, il Napoli, che da settimane segue Khalaili, non ha chiuso perché per il club di De Laurentiis la richiesta è elevata, allora nelle ultime ore si è inserita l'Inter. Intanto il club nerazzurro lavora a un rinnovo importante, quello di Pio Esposito. C'è stato un primo incontro nella giornata di venerdì, la volontà dell'Inter è di blindare il classe 2005. La priorità è trovare un accordo per l'attaccante.