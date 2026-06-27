Secondo quanto risulta a FcInter1908, Norton Cuffy non interessa all’Inter , non in questo momento. Lo scorso gennaio ci sono stati contatti concreti tra le parti ma a fronte di circostanze molto diverse: si trattava la cessione di Dumfries al Liverpool e Diaby come colpo in entrata.

Norton Cuffy sarebbe stato il rincalzo di Diaby, per lasciare in rosa caratteristiche simili a quelle dell’olandese. Adesso l’Inter cerca il titolare, visto che Dumfries è partito e Diaby non è mai arrivato.