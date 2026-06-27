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fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter, Norton-Cuffy non interessa: ecco perché piaceva a gennaio, ma ora…
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FCIN1908 / Inter, Norton-Cuffy non interessa: ecco perché piaceva a gennaio, ma ora…
Nelle ultime ore è stato accostato ancora il nome di Brooke Norton-Cuffy all'Inter per l'esterno destro: ecco la verità
Nelle ultime ore è stato accostato ancora il nome di Brooke Norton-Cuffy all'Inter per l'esterno destro dopo il mancato arrivo di Marco Palestra: ecco la verità sulle voci sul terzino inglese in ottica nerazzurra.
Secondo quanto risulta a FcInter1908, Norton Cuffy non interessa all’Inter, non in questo momento. Lo scorso gennaio ci sono stati contatti concreti tra le parti ma a fronte di circostanze molto diverse: si trattava la cessione di Dumfries al Liverpool e Diaby come colpo in entrata.
Norton Cuffy sarebbe stato il rincalzo di Diaby, per lasciare in rosa caratteristiche simili a quelle dell’olandese. Adesso l’Inter cerca il titolare, visto che Dumfries è partito e Diaby non è mai arrivato.
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