L'Inter ha ricevuto un'offerta per Jamal Iddrissou. Il bomber della Primavera, ormai aggregato all'Under 23 è molto ambito

L'Inter ha ricevuto un'offerta per Jamal Iddrissou. Il bomber della Primavera, ormai aggregato all'Under 23 (e per il momento alla prima squadra), è molto ambito.

Tuttavia, l'Inter ha rifiutato la proposta del Colonia. Una delle condizioni per vendere Iddrissou, infatti, è inserire la recompra nell'offerta. Il club nerazzurro chiede 15 milioni al primo anno e 18 al secondo. Sul calciatore, inoltre, c'è anche l'interesse del Brentford in Premier League e del Wolfsburg, altro club della massima serie tedesca.