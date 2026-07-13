L'Inter ha ricevuto un'offerta per Jamal Iddrissou. Il bomber della Primavera, ormai aggregato all'Under 23 (e per il momento alla prima squadra), è molto ambito.
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Sky – Inter, offerta per Iddrissou: rifiutata! Ok solo con recompra: 3 club in corsa
L'Inter ha ricevuto un'offerta per Jamal Iddrissou. Il bomber della Primavera, ormai aggregato all'Under 23 è molto ambito
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Nelle ultime ore il Colonia,
club di Bundesliga, ha presentato un'offerta al club per Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 dell'Inter Primavera. Si tratta di un prestito da 700 mila euro più 7 milioni di diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.
Tuttavia, l'Inter ha rifiutato la proposta del Colonia. Una delle condizioni per vendere Iddrissou, infatti, è inserire la recompra nell'offerta. Il club nerazzurro chiede 15 milioni al primo anno e 18 al secondo. Sul calciatore, inoltre, c'è anche l'interesse del Brentford in Premier League e del Wolfsburg, altro club della massima serie tedesca.
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