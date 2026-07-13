Il giocatore non ha superato i test di idoneità e l'Inter non potrà tesserarlo. Sui social condivide le parole di un amico musicista e mostra così il suo stato d'animo

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio - 16:48

Anan Khalailinon ha superato le visite mediche per l'idoneità che serve a giocare in Serie A. Per questo l'Inter non potrà tesserarlo. Il club nerazzurro non avrà il suo esterno ma anche per lui sfuma un sogno.

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E lo sa chi gli sta accanto cosa questo ragazzo di 21 anni può provare in questo momento esatto della sua vita: ha dovuto rinunciare ad una cosa molto importante. Quello che senta ha cercato di farlo capire ripostando le parole di un suo amico, il musicista Eyad Tannous, che ha scritto per lui un messaggio in una fase così delicata.

Le parole ripostate dal giocatore — "Non ho mai creduto al malocchio - scrive l'amico di Anan - ma dopo quello che è successo… ora ci credo. Non sei soltanto un nostro amico e una persona a noi cara: sei nostro fratello e il nostro vero campione".

"Fratello mio Anan… sei una montagna che nessun vento può scuotere. Che Dio ti dia forza e ti protegga. Che tu possa continuare a renderci orgogliosi, come hai sempre fatto. Può darsi che tu ora detesti questa cosa ma che invece si rivelerà un bene per te", ha concluso l'amico del giocatore che ha apprezzato particolarmente e ha condiviso le sue parole sul suo profilo Instagram. Lo stesso dal quale il giocatore aveva postato il suo viaggio con volo di andata per Milano che gli avrebbe permesso di realizzare un sogno che alla fine invece è sfumato.