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calciomercato
Tempo – Inter-Sassuolo, scattati bonus per Frattesi: somma dovuta anche alla Roma, la cifra
In attesa di definire il suo futuro, l'Inter è chiamata a sborsare altri soldi per Davide Frattesi. Come riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, infatti, sono scattati nell'ultima stagione alcuni bonus previsti nel contratto sottoscritto da Inter e Sassuolo e che porteranno i nerazzurri a saldare il conto. Una piccola somma, secondo quanto riferito, è dovuta anche alla Roma, che all'epoca della cessione del calciatore (cresciuto nelle giovanili giallorosse) al Sassuolo aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita:
"Incasso da 300mila euro per la Roma grazie a Davide Frattesi: nell'ultima stagione sono scattati alcuni bonus previsti dall'accordo tra Inter e Sassuolo e di conseguenza c'è una parte da girare ai giallorossi grazie alla percentuale sulla futura rivendita inserita all'epoca della cessione ai neroverdi", riferisce Filippo Biafora.
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