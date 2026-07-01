In attesa di definire il suo futuro, l'Inter è chiamata a sborsare altri soldi per Davide Frattesi. Come riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, infatti, sono scattati nell'ultima stagione alcuni bonus previsti nel contratto sottoscritto da Inter e Sassuolo e che porteranno i nerazzurri a saldare il conto. Una piccola somma, secondo quanto riferito, è dovuta anche alla Roma, che all'epoca della cessione del calciatore (cresciuto nelle giovanili giallorosse) al Sassuolo aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita: