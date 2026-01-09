Tarik Muharemovic continua a far parlare di sé e soprattutto ad avere gli occhi addosso delle big di Serie A. Il difensore è finito ormai da settimane sul taccuino di Marotta e Ausilio, che però non sono gli unici ad averlo chiesto al Sassuolo. L'ultimo aggiornamento arriva in questi minuti:

Sul bosniaco c’è anche la Juventus, dove il classe 2003 è cresciuto. I bianconeri hanno ancora il 50% sulla sua futura rivendita e hanno pensato di riprenderlo, potendo contare, per questo motivo, su un prezzo che sarebbe più basso", riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.