Tarik Muharemovic continua a far parlare di sé e soprattutto ad avere gli occhi addosso delle big di Serie A. Il difensore è finito ormai da settimane sul taccuino di Marotta e Ausilio, che però non sono gli unici ad averlo chiesto al Sassuolo. L'ultimo aggiornamento arriva in questi minuti:
Inter, passi concreti per Muharemovic: la risposta del Sassuolo
L'aggiornamento sul futuro del difensore di proprietà del Sassuolo in evidenza in questa prima parte di stagione
"L’Inter, infatti, si è mossa per il difensore del Sassuolo, avviando per prima i contatti con l’entourage.
Discorsi, però, solo per giugno, perché al momento gli emiliani non vogliono saperne di farlo partire, come confermato anche dall’ad Carnevali prima dell’ultima partita.
Sul bosniaco c’è anche la Juventus, dove il classe 2003 è cresciuto. I bianconeri hanno ancora il 50% sulla sua futura rivendita e hanno pensato di riprenderlo, potendo contare, per questo motivo, su un prezzo che sarebbe più basso", riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.
