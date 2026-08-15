Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Inter vittoriosa stasera col Betis, ma la dirigenza continua a lavorare extra-campo per regalare gli ultimi innesti a Cristian Chivu per completare la rosa. Come spiega Pasquale Guarro negli studi di Sky Sport, ci sono stati recenti contatti per il rinnovo di Francesco Pio Esposito: non si è ancora trovata l'intesa ma non c'è assolutamente fretta perché il ragazzo ha ancora quattro anni di contratto. Col rinnovo andrà a rinnovare almeno 3 milioni di euro a stagione, c'è ottimismo tra le parti.

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Bovio ha impressionato davvero tanto nel ritiro pre-campionato: il club intravede in lui grande personalità e un grande futuro. E l'Inter lo ha blindato con un nuovo contratto prima del ritiro: il club ha deciso che farà parte della prima squadra in modo costante.

Curtis Jones è il primo obiettivo di Chivu per il mercato: Chivu vuole aggredire questo profilo perché lo ritiene indispensabile per il centrocampo e crede che possa giocare pure sulla fascia. Il Liverpool lo valuta 40 milioni ed è indispensabile un'uscita che potrebbe essere quella di Luis Henrique: è valutato 25-30 milioni e c'è stato l'interesse da parte della Roma. Potrebbe essere determinante per arrivare a Jones.