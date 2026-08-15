Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui John Stones, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo gol decisivo in amichevole contro il Betis: "Penso che oggi i ragazzi abbiano dato davvero tutto, sono semplicemente molto contento di non aver preso gol. Era la prima partita mia e fare gol è qualcosa di speciale, me lo ricorderò per tutta la vita.

Darò tutto per questa maglia, i miei compagni e per il club: sono qui per aiutare tutti e dare tutto, non vedo l'ora di cominciare. La Champions? Negli ultimi anni i ragazzi e il club sono arrivati due volte in finale e sono sempre stati lì a lottare: so che vincere la Champions è sempre un obiettivo e vogliamo riportare il trofeo ai tifosi interisti.

E so anche che tutti all'interno della squadra lo vogliono tanto, io in particolare. E' la competizione più prestigiosa da giocare e vincerla è qualcosa di davvero speciale. Voglio provare di nuovo quella sensazione".