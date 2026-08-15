Le pagelle di Alessandro Cosattini su Inter-Betis, amichevole disputata a Ferragosto dai nerazzurri al San Nicola di Bari.

Alessandro Cosattini
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Puntuale tra i pali quando viene chiamato in causa, preciso con il pallone tra i piedi. Gli avversari non lo costringono a grandi interventi questa sera, anzi.

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