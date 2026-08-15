Le pagelle di Alessandro Cosattini su Inter-Betis, amichevole disputata a Ferragosto dai nerazzurri al San Nicola di Bari.
VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"
MARTINEZ
VIDEO / Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908: "Sarà anno diverso! Ok a sinistra"
Puntuale tra i pali quando viene chiamato in causa, preciso con il pallone tra i piedi. Gli avversari non lo costringono a grandi interventi questa sera, anzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
FINALE Inter-Betis 1-0: Stones decide l’ultima amichevole, assist di Pavard
Ultima ora
Marianella: "Inter la più forte per distacco in Serie A! E dal mercato arriveranno..."
Mercato Inter
Sky - Inter, scenario a sorpresa: può arrivare una quinta punta! L'identikit
Interviste
Spence: "Inter grande club, come fossi sulla luna! Sono pronto e mi vedrete giocare così"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti