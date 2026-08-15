Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Betis con gol di Stones: "L'Inter ha meritato la vittoria: non è stata una partita esaltante, faceva anche molto caldo. Meglio di così Stones non poteva presentarsi: in questo momento è per distacco la più forte in Serie A ed è competitiva anche in Europa.

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Forse non ai massimi livelli, ma vedremo la fine del mercato: io mi aspetto almeno altri due acquisti. Ma è ben allenata, ha cambiato poco, ha ottimi giocatori, si è rivisto anche Lautaro, Dimarco cambia sempre le partite, Pio ha lottato, Bisseck sta crescendo continuamente. E' una squadra che ha tantissime potenzialità e per distacco si propone come la migliore in Serie A".