"Dire che l’Inter sia sconcertata è forse un eufemismo visto che aveva fatto tutto il possibile e anche di più arrivando a offrire una cifra molto importante all'Atalanta, un ottimo stipendio al giocatore con anche un progetto tattico. La cosa più incredibile di questa storia è che l'Inter aveva comunque costruito un percorso che sarebbe stato dal punto di vista della crescita anche del giocatore perfetto perché Chivu stima il giocatore, perché l'Inter aveva un'esigenza sulla destra dopo la partenza di Dumfries e quindi di fatto c'era la strada spianata per poter dare spazio, esperienza, stagioni importanti anche in Champions League - a differenza del Chelsea, l'Inter fa la Champions League l'anno prossimo - eppure le strade non si sono incrociate. Alla fine il giocatore va al Chelsea e all'Inter rimane comunque un po' la delusione certamente perché ha profuso il massimo sforzo e perché era convinto che comunque il giocatore fosse propenso a fare il massimo per arrivare all'Inter. Non è andata così e certamente adesso l'Inter dovrà virare su altri obiettivi perché quelao dell'esterno destro rimane una priorità, la priorità di questo calciomercato".