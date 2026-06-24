INTER SCONCERTATA—
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Marco Palestra non vestirà la maglia dell'Inter. Il classe 2005 ha accettato nelle scorse ore la proposta del Chelsea di Xabi Alonso. Una trattativa decollata e conclusa in poche ore.
Sky Sport con l'inviato Matteo Barzaghi fa il punto della situazione rivelando alcuni retroscena delle ultime ore sull'asse Inter-Atalanta-Chelsea:
"Dire che l’Inter sia sconcertata è forse un eufemismo visto che aveva fatto tutto il possibile e anche di più arrivando a offrire una cifra molto importante all'Atalanta, un ottimo stipendio al giocatore con anche un progetto tattico. La cosa più incredibile di questa storia è che l'Inter aveva comunque costruito un percorso che sarebbe stato dal punto di vista della crescita anche del giocatore perfetto perché Chivu stima il giocatore, perché l'Inter aveva un'esigenza sulla destra dopo la partenza di Dumfries e quindi di fatto c'era la strada spianata per poter dare spazio, esperienza, stagioni importanti anche in Champions League - a differenza del Chelsea, l'Inter fa la Champions League l'anno prossimo - eppure le strade non si sono incrociate. Alla fine il giocatore va al Chelsea e all'Inter rimane comunque un po' la delusione certamente perché ha profuso il massimo sforzo e perché era convinto che comunque il giocatore fosse propenso a fare il massimo per arrivare all'Inter. Non è andata così e certamente adesso l'Inter dovrà virare su altri obiettivi perché quelao dell'esterno destro rimane una priorità, la priorità di questo calciomercato".
Sky prosegue:
"Rimane anche sbigottimetto per come si è conclusa questa vicenda, la voglia di girare pagina e puntare su altri obiettivi, su altri giocatori, facendo leva anche su quello che deve essere anche un po' il senso di appartenenza che si crea nel gruppo. Marotta ha sempre puntato su questo, non solo italiani e Palestra anche per questo era perfetto perché aveva tutto, ma anche con senso di appartenenza nello spogliatoio a gente che vuole l'Inter a tutti i costi e che poi va a costruire quello che nello spogliatoio c'è con i vari Bastoni, Barella, Dimarco, giocatori da tanti anni nell'Inter con un sentimento che possa portare avanti al di là poi di quelle che possono essere le scelte che non sono discutibili perché ognuno giustamente decide per il proprio bene, per il proprio futuro: vale per l'Inter che ha fatto il massimo, l'Atalanta ovviamente che ha venduto nel suo interesse e il giocatore che ha balato a quello che sarà secondo la sua opinione ovviamente il futuro migliore".
Sugli altri fronti:
"Dal portiere Provedel, per cui si aspetta l’ok definitivo di Lotito, al difensore con Solet a questo punto in pole position per l'incontro che è già stato con Udinese; il centrocampista con Jones che è sicuramente al centro delle attenzioni del club e poi come abbiamo sempre detto poi c'è la volontà anche magari più avanti questa non è una priorità assoluta ma è comunque una curiosità dell'Inter quella di rimanere attenti su quello che può accadere su quel giocatore tecnico che può dare un po' di imprevedibilità. È una questione per l’Inter da tenere sotto traccia per questo mercato perché è una cosa che ci potesse essere l'occasione, l'Inter potrebbe essere vigile anche su piste come queste. Lo so che il primo nome che può venire in mente a tutti è Nico Paz perché piace a tutti però lì c'è comunque da osservare da distanza perché prima ci sono dialoghi tra il Como e il Real Madrid per cui vedremo più avanti anche questa situazione.”
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