L'esterno dell'Atalanta finirà al Chelsea per circa 60 mln complessivi. Ora l'Inter potrebbe girare quella cifra sul trequartista argentino

Andrea Della Sala Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 12:02)

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L'esterno dell'Atalanta, Marco Palestra, finirà al Chelsea per circa 60 mln complessivi. Ora l'Inter potrebbe girare quella cifra, che aveva investito su Palestra, sul trequartista argentino Nico Paz.

"Quando mancava solo lo spumante da stappare, è sfumato - non ancora del tutto, diciamo al 99% - il trasferimento di Marco Palestra all'Inter. Un colpo durissimo per il morale dei Campioni d'Italia che avevano messo l'esterno azzurro in cima agli obiettivi di mercato, pronti a investire 50 milioni per averlo. Ieri sera la prima mossa di un presidente Marotta molto amareggiato per lo sviluppo della vicenda - arrabbiato pure Chivu che aveva indicato il lui il primo rinforzo necessario - è stata quella di mettersi in contatto con l'amico Florentino Perez per ricordargli come l'Inter sia assolutamente decisa a puntare su Nico Paz, nel caso domani il Real Madrid confermi al Como, nell'incontro che si svolgerà nella capitale spagnola, la volontà di riportare a casa l'argentino. I 50 milioni che l'Inter aveva stanziato per Palestra verranno quindi dirottati su Nico Paz, per il quale il Real Madrid si aspetta un incasso di almeno 60", rivela Tuttosport.

A far saltare il banco su Palestra è stato il Chelsea che dopo aver sondato il giocatore a inizio mercato - c'erano stati anche degli abboccamenti di Newcastle (subito respinti) e del Manchester City di Maresca - ieri ha affondato il colpo. In primis con l'agente dell'esterno azzurro, Lucci, che si è presentato all'incontro pomeridiano con Marotta e Ausilio con l'offerta dei Blues in mano: 5 milioni più bonus di ingaggio per 6-7 anni contro i 2.5 più bonus per 5 stagioni che l'Inter aveva proposto nei giorni scorsi, ricevendo una risposta affermativa sia dall'agente che da Palestra stesso. Il giocatore, infatti, fino a ieri aveva mantenuto il punto con il suo entourage e l'Atalanta: voglio l'Inter. Alla fine, però, i soldi in arrivo da Londra - l'offerta sarà ufficializzata stamani - stanno facendo la differenza.

"L'Inter dunque ha ricevuto un brutto colpo. Sicuramente non si aspettava che Palestra potesse sciogliere il "nodo nerazzurro" fatto nelle scorse settimane, ma va anche detto che probabilmente l'affare con l'Atalanta è stato tirato troppo per le lunghe. Oggi comunque si avrà una risposta definitiva e tutto lascia pensare che sarà colorata di blu. A quel punto l'Inter dovrà iniziare a pensare a delle alternative - ne parliamo a parte - e si metterà in febbrile attesa di ciò che accadrà a Madrid domani. Marotta ha più volte ribadito a Perez il forte interesse nerazzurro per Nico Paz, ma il boccino è nelle mani del Real: se il Como troverà gli argomenti giusti per trattenere l'argentino sul Lago un'altra stagione, l'Inter non potrà fare altro. A quel punto servirà una nuova idea, un vero colpo - oltre Curtis Jones, Solet e Provedel - che possa cancellare la doppia botta Palestra-Nico Paz", aggiunge il quotidiano.